In het voorjaar kwam ‘Ademloos’ in de zalen, een documentaire van Daniel Lambo over de negatieve gevolgen van asbest in België en de rest van de wereld. Voor Canvas herwerkte de regisseur zijn film tot een driedelige reeks en voegde hij nieuwe informatie toe, onder meer over de Britse bedrijfsspion die hem tijdens het draaien blijkt te hebben geschaduwd.