DRAMA ‘And the Oscar goes to… ‘La La Land’?’ Néé, verdorie! Na wat verwarring bleek niet de gedoodverfde favoriet maar wel ‘Moonlight’, een bescheiden lowbudgetdrama, met de Oscar voor beste film te gaan lopen. Terecht trouwens: hoeveel we ook hielden van Damien Chazelles uitbundige musical, deze beklijvende karakterstudie van Barry Jenkins is langer aan onze ribben blijven kleven. In drie delen schetst hij de jeugd van Chiron, een kansarme, homoseksuele zwarte jongen die een vaderfiguur zoekt in drugsdealer Juan. Kan Chiron ontsnappen aan zijn milieu, of is ook hij voorbestemd voor een leven als bendelid? Jenkins vermijdt zorgvuldig de toon van armoededrama’s à la ‘Precious’ – ‘Kijk daar eens, zielige arme mensen!’ – en hanteert een prachtige poëtische toon.