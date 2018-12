'Mommy Dead and Dearest': een plottwist van formaat

Canvas, maandag 17 december, 23.20

ACTUA Al jaren staat Dee Dee Blanchard in het Amerikaanse stadje Springfield, Missouri bekend als een toegewijde moeder voor haar dochter Gypsy Rose, die sinds haar geboorte ernstig ziek is en een mentale achterstand heeft. Als de vrouw op 14 juni 2015 vermoord wordt aangetroffen in haar huis, gaat er dan ook een schokgolf door de gemeenschap. Maar de zoektocht naar de dader zorgt voor een nog grotere schok als blijkt dat Gypsy Rose bij de moord betrokken was. ‘Mommy Dead and Dearest’ doet de zaak uit de doeken en verklapt al in de eerste vijf minuten de grootste plotwending: Gypsy Rose was niet ziek en is ook nooit ziek geweest. Dee Dee deed alsof haar dochter allerlei aandoeningen had om aandacht te krijgen. De documentaire toont daarna haarfijn hoe Dee Dee jarenlang een web van leugens en bedrog spon waarvan dochter Gypsy Rose het slachtoffer was.