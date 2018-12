De films die u deze week moet zien (van 14 tot 20 december)

NPO 3, VRIJDAG 14 DECEMBER, 22.30

DRAMA ‘And the Oscar goes to… ‘La La Land’?’ Néé, verdorie! Na wat verwarring bleek niet de gedoodverfde favoriet maar wel ‘Moonlight’, een bescheiden lowbudgetdrama, met de Oscar voor beste film te gaan lopen. Terecht trouwens: hoeveel we ook hielden van Damien Chazelles uitbundige musical, deze beklijvende karakterstudie van Barry Jenkins is langer aan onze ribben blijven kleven. In drie delen schetst hij de jeugd van Chiron, een kansarme, homoseksuele zwarte jongen die een vaderfiguur zoekt in drugsdealer Juan. Kan Chiron ontsnappen aan zijn milieu, of is ook hij voorbestemd voor een leven als bendelid? Jenkins vermijdt zorgvuldig de toon van armoededrama’s à la ‘Precious’ – ‘Kijk daar eens, zielige arme mensen!’ – en hanteert een prachtige poëtische toon.

Q2, VRIJDAG 14 DECEMBER, 20.35

KOMEDIE Enkele moegetergde moeders, die het grondig beu zijn om van hot naar her te crossen voor hun kroost, besluiten al hun verantwoordelijkheden overboord te gooien en ongegeneerd bad moms te worden. Pretentieloze komedie, waarin Mila Kunis moeiteloos naar huis wordt gespeeld door de geweldige Kristen Bell.

CANVAS, VRIJDAG 14 DEC., 22.10

KOMEDIE Jake Gyllenhaal zet een zoveelste glansrol neer in deze tragikomedie over een man die na de dood van zijn vrouw beseft dat hij haar misschien nooit graag heeft gezien. Het scenario had een beetje meer pijn mogen doen, maar Gyllenhaal tilt de hele film eigenhandig naar een hoger niveau.

NPO2, VRIJDAG 14 DECEMBER, 23.45

DRAMA Klassiek opgezet Brits kostuumdrama over de buitenechtelijke affaire tussen Charles Dickens (Ralph Fiennes) en de veel jongere Nelly (Felicity Jones). Genietbaar, smaakvol en prima geacteerd, zolang het je niet stoort dat de platgetreden paden van het genre nog wat meer worden aangestampt.

BBC 1, VRIJDAG 14 DECEMBER, 1.10

KOMEDIE Geestige Hollywoodsatire over pompeuze acteurs die een Vietnamfilm gaan opnemen in de Aziatische jungle, maar in het vizier komen van een bende drugssmokkelaars. Niet alle grappen werken, maar er worden er zoveel op je afgevuurd dat dat nauwelijks uitmaakt. De cameo van Tom Cruise is onvergetelijk.

BBC2, ZATERDAG 15 DEC., 15.20

THRILLER De eerste film waarin Michael Caine Brits geheim agent Harry Palmer speelde (en een icoon werd van de Londense swinging sixties). De plot – over ontvoerde wetenschappers die worden gebrainwasht – is onzinnig, maar de stijl van de film is iconisch en nog altijd een inspiratie voor spionagefilms als ‘Kingsman’.

CAZ, ZATERDAG 15 DEC., 20.40

DRAMA Say hello to my little friend! Decadente jaren 80-klassieker waarin Brian De Palma de rise and fall van de Cubaanse cokehandelaar Tony Montana (Al Pacino)schetst. Het geweld en het vunzige sfeertje van de film slepen je onweerstaanbaar mee. Na drie uur ben je bekaf, maar heb je wel grote cinema gezien.

CANVAS, ZATERDAG 15 DEC., 23.35

DRAMA Oostenrijks sociaal drama over een 19-jarig probleemkind dat een baantje vindt in een mortuarium en probeert te ontdekken wie hij is en waar hij vandaan komt. Kortom: een ideale zaterdagavondfilm. Somber, bedachtzaam en razend knap in beeld gebracht. Een taaie brok, die meer dan de moeite waard is.

CAZ, ZONDAG 16 DECEMBER, 20.40

WESTERN Western van en met Clint Eastwood, over een naamloze gunslinger die een klein stadje beschermt tegen een trio outlaws. Van al Eastwoods eigen geregisseerde westerns leunt deze wellicht het dichtst aan tegen degene die hij maakte met Sergio Leone. Een oersimpel verhaaltje, verteld met enorm veel visuele flair.

Q2, MAANDAG 17 DECEMBER, 20.35

ACTIE Volslagen geflipte mix van een western, een vechtfilm en een volledig uit CGI opgetrokken fantasyspektakel. De plot, over een Japanse krijger die vlucht naar het Wilde Westen maar al snel een resem ninja’s op zijn dak krijgt, is enkel een excuus voor de compleet van de pot gerukte actiescènes.

ZES, DINSDAG 18 DECEMBER, 20.35

THRILLER Michael Douglas was zelden beter dan hier, in zijn rol als gefrustreerde, werkloze ambtenaar die finaal doortrapt en een spoor van vernieling trekt door Los Angeles. Pittig detail: uitgebracht net na de Rodney King-rellen. Provocerende, prikkelende cinema en zonder meer Joel Schumachers beste film ooit.