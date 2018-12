De documentaires die u deze week graag infomeren (van 14 tot 20 december)

Canvas, maandag 17 december, 23.20

ACTUA Al jaren staat Dee Dee Blanchard in het Amerikaanse stadje Springfield, Missouri bekend als een toegewijde moeder voor haar dochter Gypsy Rose, die sinds haar geboorte ernstig ziek is en een mentale achterstand heeft. Als de vrouw op 14 juni 2015 vermoord wordt aangetroffen in haar huis, gaat er dan ook een schokgolf door de gemeenschap. Maar de zoektocht naar de dader zorgt voor een nog grotere schok als blijkt dat Gypsy Rose bij de moord betrokken was. ‘Mommy Dead and Dearest’ doet de zaak uit de doeken en verklapt al in de eerste vijf minuten de grootste plotwending: Gypsy Rose was niet ziek en is ook nooit ziek geweest. Dee Dee deed alsof haar dochter allerlei aandoeningen had om aandacht te krijgen. De documentaire toont daarna haarfijn hoe Dee Dee jarenlang een web van leugens en bedrog spon waarvan dochter Gypsy Rose het slachtoffer was.

Canvas, zondag 16 december, 20.05

CULTUUR Wie niet met Tom Waes naar Spanje wil in de eerste ‘Reizen Waes’, kan met de Britse historicus en journalist Simon Sebag Montefiore naar Wenen, in deze driedelige BBC-reeks over de Oostenrijkse hoofdstad.

NPO 2, zondag 16 december, 21.05

NATUUR Je terugtrekken op een afgelegen plek, het kan in deze woelige tijden verleidelijk zijn. ‘Tegenlicht’ bezoekt ex-milieuactivist Paul Kingsnorth, die met zijn gezin op het Ierse platteland woont.

NPO 3, maandag 17 december, 22.20

ACTUA Toen de Nederlandse politie niet doortastend genoeg bleek, ging Sylvia Veld zelf op zoek naar de asielzoeker die haar had aangerand. Deze docu reconstrueert haar zoektocht.

NPO 2, woensdag 19 december, 23.35

GESCHIEDENIS Oostenrijkse documentaire waarin het naziverleden van ex-president van Oostenrijk Kurt Josef Waldheim (1918–2007), tevens voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, wordt uitgespit.

Canvas, donderdag 20 december, 23.10

MUZIEK Disco ontstond in de VS maar boomde in de jaren 70 ook in Europa, met artiesten als ABBA en producers als Giorgio Moroder. Die swingende geschiedenis wordt in deze docu verteld.