Het zijn werkelijk feestdagen voor Studio Brussel-stem Michèle Cuvelier: in de aanloop naar Kerstmis regelt ze samen met Eva De Roo en Otto-Jan Ham de temperatuur van het warmwaterbad dat ‘De Warmste Week’ heet, terwijl ze momenteel de eer van de VRT hoog houdt in de finaleweek van ‘De slimste mens’. En alsof zoveel luister nog niet bedwelmend genoeg is, werd Cuvelier vorige week ook nog eens voorgedragen voor een eigen ster op de Walk of Fame in hometown Ardooie.