BBC 1, VRIJDAG 21 DECEMBER, 16.35

ANIMATIE De goden van de box office hebben beslist dat er in 2019 nog een vierde deel komt, maar eigenlijk is ‘Toy Story 3’ een perfecte, bitterzoete afsluiter van de reeks. Andy gaat naar de universiteit, waardoor Woody, Buzz en de anderen in een gruwelijke crèche terechtkomen. Geestig en ontroerend.