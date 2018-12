'My Brilliant Friend': de hartverscheurende verfilming van Elena Ferrante's roman

De romans

Je weet dat je een echte literaire hype bent als je je eigen hashtag hebt: #ferrantefever. De geheimzinnige schrijfster Elena Ferrante hield wereldwijd miljoenen lezers in de ban met een vierdelige romanreeks, waarvan ‘De geniale vriendin’ het eerste deel is. De romans volgen vijf decennia lang het leven van de jeugdvriendinnen Lila en Lenù in een door misdaad, corruptie, terreur of anders wel aardbevingen geteisterd Napels. Fans trekken zelfs op literaire bedevaart naar de stad. Ze bezoeken de plekken waar de kleurrijke personages – de criminele broers Solara, de gekke weduwe Melina, de dikke bakkersdochter Gigliola Spagnuolo en natuurlijk de vriendinnen Lila en Lenù ronddwaalden. Ze gaan er bovendien ook op zoek naar hun literaire idool Elena Ferrante, wier identiteit een mysterie blijft en die enkel interviews via e-mail geeft. Er wordt gesuggereerd dat er achter het pseudoniem een schrijverskoppel schuil zou gaan: auteur Domenico Starnone en zijn vrouw Anita Raja.

De serie

Aan Saverio Costanzo, de regisseur van de verfilming, hoeft u het niet vragen: ook hij had enkel via mail contact met Ferrante. De schrijfster zou haar zegen hebben gegeven voor de reeks. De iconische scène die Ferrante-fans na aan het hart ligt in ‘De geniale vriendin’, is die waarin de brutale Lila de introverte Lenù uitdaagt tot een dagje spijbelen, waarop de twee meisjes tot aan de zee wandelen – de zee die ze tot dan toe nog nooit hebben gezien. De lange eenzame weg naar zee is vandaag een gigantische drukke tunnel. Geen probleem voor deze coproductie tussen HBO en RAI: zij bouwden het Napels van Ferrante na op een set van 20.000 vierkante meter, met veertien gebouwenblokken, vijf interieursets, een kerk én de fameuze tunnel.

De stad

‘Als de liefde ontbreekt, verdort niet alleen het leven van de mensen, maar ook dat van de steden.’ Het is een uitspraak over Napels van Lila in ‘De geniale vriendin’. De tweede thuis van voetballer Dries Mertens mag dan na de antireclame van Roberto Saviano’s ‘Gomorrah’ dankbare promomeisjes hebben gevonden in Lila en Lenù, armoede en misdaad teisteren ook in 2018 nog steeds de stad. De wijk waar de meisjes opgroeien blijft op papier ongenoemd, maar is zeer waarschijnlijk de Rione Luzzati-wijk en wordt al jaren geregeerd door de Camorra-clan rond Vincenzo Mazzarella. De capo luisterde naar de bijnaam ‘O Pazzo’, ‘De Gek’, en stierf afgelopen november in de gevangenis. Bij leven en welzijn hield ‘De Gek’ zich schuil in zijn gepantserde villa in de Rione Luzzati-wijk, waar hij ook een geketend luipaard in zijn tuin hield. Wie na het zien van ‘My Brilliant Friend’ beslist om op literaire bedevaart te trekken richting Napels, is dus gewaarschuwd.