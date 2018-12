De documentaires die u deze week graag informeren (van 21 tot 27 december)

Canvas, zon. 23 dec., 22.30

ACTUA Nederlandse documentaire waarin Alex de Ronde zijn eigen zoon Tobias (28) volgt, die doof is geboren. Een ontroerend, optimistisch en nooit sentimenteel portret van een man die ondanks zijn beperking een heel normaal leven leidt.

NPO 1, maa. 24 dec., 21.15

REIZEN Nieuwe vierdelige reeks waarin Kefah Allush, een Nederlandse tv-maker van Palestijnse afkomst, rondtrekt in de gebieden waar Jezus heeft gewoond. In hoeverre komt het beeld dat wij hebben van Jezus en zijn leefwereld overeen met de werkelijkheid?

NPO 2, donderdag 27 december, 22.45

WETENSCHAP In de jaren 70 dropte een Mexicaanse wetenschapper elf aantrekkelijke mannen en vrouwen drie maanden lang op een vlot om te zien wat er zou gebeuren. Spoiler: ze hebben niet de hele tijd Rummikub gespeeld!

Canvas, din. 25 dec., 19.05

REIZEN De buik nog niet vol van alle bubbels? Dan serveert Canvas u deze docu, waarin ‘Absolutely Fabulous’-iconen Joanna Lumley en Jennifer Saunders door de Champagnestreek cruisen.

Canvas, don. 27 december, 22.55

MUZIEK ‘Vijf jaar geleden kende ik Maria Callas niet eens. Ik wist zelfs helemaal niks af van opera,’ vertelde Tom Volf enkele maanden geleden in dit blad toen zijn documentaire ‘Maria by Callas’ in de bioscoop kwam. Opmerkelijk, want de man heeft één van de beste operadocumentaires aller tijden gemaakt, en het ultieme portret van Callas. Hij vertelt haar levensverhaal aan de hand van archiefbeelden, waaronder veel beelden en privéopnames die nooit eerder te zien waren, zoals een filmpje van Callas die in de arena van een circus onverwacht wordt opgeschept door een babyolifant. De operaster geeft zelf commentaar via citaten uit een uitgebreid (en verloren gewaand) tv-interview met David Frost, waarin ze terugblikte op haar carrière. Actrice Fanny Ardant leest voor uit brieven die de sopraan aan vrienden en geliefden heeft geschreven. Een ontroerende introductie tot één van de grootste operasterren ooit, ook voor mensen die niets met het genre hebben.

één, don. 27 dec., 20.30

ACTUA Wat waren de belangrijkste gebeurtenissen van 2018? Als er tussen nu en 27 december alsnog een paar nieuwsarme dagen zijn, moeten de journalisten van de VRT-nieuwsdienst er wel in slagen alles op een rij te zetten.