In de horrorfilm ‘A Quiet Place’ moest iedereen zo stil mogelijk zijn om te kunnen overleven, in de nieuwe Netflixthriller ‘Bird Box’ loopt de hele wereldbevolking met een blinddoek rond om aan de dood te ontsnappen. Of toch wat er nog van de wereldbevolking overblijft, want mensen hebben massaal zelfmoord gepleegd nadat ze oog in oog hadden gestaan met een mysterieus wezen. Voor de overblijvenden zit er weinig anders op dan op de tast op zoek te gaan naar een plaats waar ze wel zonder gevaar kunnen rondkijken.