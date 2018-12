'Roma' op Netflix: Een monumentale instantklassieker

Nu te zien op Netflix

FILM In zijn wondermooie autobiografische dichtwerk ‘Roma’ – niet alleen te zien op Netflix, maar ook in de bioscoop – brengt Alfonso Cuarón (‘Gravity’, ‘Children of Men’) een onvergetelijk eerbetoon aan de vrouw die hij sinds zijn kinderjaren als zijn tweede moeder beschouwt, de dienstmeid Cleo. In oogstrelend zwart-wit staat Cuarón stil bij haar leven in de coulissen, bij de harde overlevingsstrijd die ze als arme indiaanse vrouw elke dag in Mexico City moest leveren, en bij het onoverbrugbare klassenverschil dat hen scheidde. Toegegeven, toeschouwers die hun films graag snél hebben, staat een lange zit te wachten. Van een echte plot is nauwelijks sprake en het helpt ook niet dat Cuarón de sociale onrust die anno 1970 in Mexico woedde, maar mondjesmaat in zijn film laat doordringen. Maar áls de gevoelsuitbarstingen komen – het bloedige studentenprotest! De ziekenhuisscène! – dan hakken die scènes er meedogenloos hard in. Een monumentale klassieker.

