DRAMA Tv-regisseur Garth Davis maakte zijn eerste langspeelfilm met dit meeslepende drama over een Indiase jongen die wordt geadopteerd door een Australisch koppel en jaren later met behulp van Google Earth zijn geboortedorp probeert terug te vinden. ‘Lion’ werd de ‘Slumdog Millionaire’ van 2016 genoemd en kreeg zes Oscarnominaties. Verdiend? Mocht de hele film het niveau van de eerste helft hebben aangehouden, waarin we het hoofdpersonage als kind zien ronddwalen in Calcutta, hadden we vol overtuiging ja gezegd. Hoe dreigend de grootstad ook is, Davis vindt er een soort poëzie in. Een beetje jammer dus dat de tweede helft op veilig speelt, met Nicole Kidman die een obligatoire Betekenisvolle Speech mag afsteken. Zonde, maar vergis u niet: ‘Lion’ blijft een superieure tranentrekker.