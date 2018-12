'Maria By Callas' op Canvas: Een ontroerende introductie tot één van de grootste operasterren ooit

MUZIEKDOCU ‘Vijf jaar geleden kende ik Maria Callas niet eens. Ik wist zelfs helemaal niks af van opera,’ vertelde Tom Volf enkele maanden geleden in dit blad toen zijn documentaire ‘Maria by Callas’ in de bioscoop kwam. Opmerkelijk, want de man heeft één van de beste operadocumentaires aller tijden gemaakt, en het ultieme portret van Callas. Hij vertelt haar levensverhaal aan de hand van archiefbeelden, waaronder veel beelden en privéopnames die nooit eerder te zien waren, zoals een filmpje van Callas die in de arena van een circus onverwacht wordt opgeschept door een babyolifant. De operaster geeft zelf commentaar via citaten uit een uitgebreid (en verloren gewaand) tv-interview met David Frost, waarin ze terugblikte op haar carrière. Actrice Fanny Ardant leest voor uit brieven die de sopraan aan vrienden en geliefden heeft geschreven. Een ontroerende introductie tot één van de grootste operasterren ooit, ook voor mensen die niets met het genre hebben.