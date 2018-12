'Counterpart – Seizoen 2' op Play More

Nu te zien op Play More

SERIE Het tweede seizoen van ‘Counterpart’ volgt wel héél snel na de eerste jaargang, en daar kunnen we alleen maar blij om zijn: deze serie was één van de aangenamere verrassingen van het voorbije tv-jaar. Voor alle duidelijkheid: de tweede reeks werd niet in zeven haasten in elkaar geflanst, maar was al gepland vóór de serie een hit werd. De bizarre plot: ergens in de duistere jaren 80 is bij een fout gelopen experiment een parallelle wereld gecreëerd, waarin iedereen een dubbelganger van zichzelf heeft rondlopen. Het eerste seizoen draaide vooral rond een plichtsgetrouwe kantoorklerk en zijn tough guy-tegenhanger van de overzijde, een geweldige dubbelrol van J.K. Simmons. In de tweede reeks zullen nog meer personages met hun dubbelganger worden geconfronteerd: nog méér intriges, nog méér film noir-achtige spanning en extra drama en emotie. Na die door Ben Segers zelve gehandtekende poster van ‘De collega’s 2.0’ het beste eindejaarscadeau dat we ons hadden kunnen wensen!