'The Innocent Man' op Netflix: Een nieuwe 'Making a Murderer'

DOCU ‘Als ik hier een roman van had gemaakt, zouden mensen die ongeloofwaardig hebben genoemd,’ zei John Grisham in 2010 over zijn eerste non-fictieboek. De zaak waarover hij in ‘The Innocent Man’ – door Netflix nu in een docureeks gegoten – had geschreven, tartte dan ook alle verbeelding. Centrale figuur is Ron Williamson, die na een mislukte carrière als honkbalspeler aan de drank en de drugs raakt. Als in 1982 het lichaam van een serveerster wordt gevonden in de buurt van zijn huis, beschouwt de politie Williamson en een vriend meteen als hoofdverdachten. Ondanks een gebrek aan bewijzen worden de twee ter dood veroordeeld. Jarenlang wachten ze in death row op hun terechtstelling, terwijl advocaten hun onschuld proberen aan te tonen. Pas in 1999 slagen ze daarin dankzij nieuw DNA-bewijs, en worden Williamson en zijn vriend vrijgesproken. Een nieuwe ‘Making a Murderer’ dus, maar met een min of meer happy end.