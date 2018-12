'Under the Silver Lake' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

Film Regisseur David Robert Mitchell, van wie ‘It Follows’ in 2014 de revival van het horrorgenre inluidde, vertelde dat het script van ‘Under the Silver Lake’ tot stand is gekomen in een vlaag van waanzin. We geloven hem: de thriller gaat over een man (Andrew Garfield) die in Los Angeles zijn verdwenen buurmeisje zoekt en onderweg de bizarste figuren ontmoet, onder wie de moorddadige Uilendame en een stokoude songschrijver die beweert alle songs van Nirvana te hebben geschreven. Waarschuwing: wie een logica hoopt te vinden, staat een frustrerende kijkervaring te wachten. Wie daarentegen kickt op films met de grilligheid van een koortsdroom, mag zich klaarhouden voor een formidabele trip.