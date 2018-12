'You' op Netflix: 'Gossip Girl' meets 'Pretty Little Liars'

Nu op Netflix

SERIE In 2012 werd in de finale van ‘Gossip Girl’ onthuld dat outsider Dan Humphrey (Penn Badgley) de anonieme blogger was die het leven van de rijkste jongeren van de Upper East Side online becommentarieerde. En in 2017 kwam er een einde aan de klopjacht op de mysterieuze A, die in ‘Pretty Little Liars’ Emily (Shay Mitchell) en haar vriendinnen terroriseerde. ‘You’, de nieuwe Netflixserie over een obsessieve stalker, brengt acteurs uit beide tienerdrama’s nu samen. Badgley speelt Joe, die alles wil doen om het hart van de knappe Beck te veroveren. Haar beste vriendin, vertolkt door Mitchell, heeft snel in de gaten dat Joe gevaarlijk is, waarop een bloedstollend kat-en-muisspel volgt.