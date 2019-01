Ish Ait Hamou: 'Kijk op van je smartphone en praat eens met een vreemde op de trein'

Ish Ait Hamou «Een paar jaar geleden was ik in Turkije voor ‘Terug naar eigen land’, het programma van Martin Heylen over de vluchtelingencrisis. We waren aan het wachten op een bootje om naar Griekenland te reizen toen ik een eenzame man op een terras opmerkte. Ik sprak hem aan en hij vertelde me zijn verhaal. Hij woonde in Syrië met zijn vrouw en kinderen en had daar een mooi huis en een winkel. Tot hij op een dag niets meer had: een bom had zijn huis, zijn winkel, zijn vrouw en zijn kinderen weggevaagd. Sulayman heeft, net als veel vluchtelingen, véél verloren.»