Het VRT-jaaroverzicht: 'Premier Charles Michel is net op tijd naar de koning gegaan'

JAN KONINGS (eindredacteur) «We blikken 55 minuten lang terug aan de hand van interviews met mensen die ons om de één of andere reden zijn opgevallen in het nieuws, zonder dat ze per se een bekende kop hebben. Zo hebben we een boer opgezocht die de voorbije zomer veel last heeft gehad van de extreme droogte. De man wist heel zinnige dingen te vertellen over hoe de droogte samenhangt met een veel groter klimaatprobleem. Een andere onbekende is Fouad Bougrine, vakbondsman bij Aviapartner. Met hem hebben we het over de sociale onrusten die het voorbije jaar hebben beheerst. Er is ontzettend veel betoogd in Brussel, want de mensen zijn het beu: alles moet altijd maar goedkoper, maar dat heeft een prijs en die zijn we nu aan het betalen.

»We brengen niet alleen nobele onbekenden. We laten Phara de Aguirre aan het woord over de voorbije en de volgende verkiezingen. Tim Verheyden heeft het over Schild & Vrienden en laat zijn licht schijnen over de problemen van Facebook. En Nora Monsecour vertelt hoe zij het succes van de film ‘Girl’ en de heisa rond Bo Van Spilbeeck heeft ervaren.»