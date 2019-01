Koen Wauters over 1979: 'Anderlecht en Club Brugge hadden toen interesse in mij'

Koen Wauters «En dat ik alleen maar voetbalde en geen andere hobby’s had, daar konden ze helemaal niet bij: ‘Zo saai!’ Terwijl ik me die tijd herinner als superspannend. In 1979 verhuisden we met ons gezin naar een wijk in Sint-Genesius-Rode die was gebouwd om Vlaamse gezinnen naar de Brusselse rand te lokken, om de verfransing tegen te gaan. De bouw van die wijk veroorzaakte toen zelfs rellen. Ik herinner me hoe wij voor mijn papa – die toen gemeenteraadslid was – in de verkiezingsperiode affiches gingen plakken. Dan stroomde de adrenaline door ons lijf, want vaak overplakten Walen onze affiches, waarop wij die van hen van de muren trokken. Als we Walen tegenkwamen tijdens onze ronde, zorgde dat voor spannende situaties: er was maar een vonk nodig of het liep uit de hand.

»Nu ik ietsje ouder ben, snap ik het belang van het behoud van het Vlaamse karakter van de rand. Maar als jonge gast kon ik dat maar moeilijk vatten. Ik sprak Frans met enkele ploeggenootjes op de voetbalclub en vond dat een verrijking, maar ik zag tegelijk hoe papa zich soms geweldig kon opwinden. Als we iemand tegenkwamen die de weg vroeg in het Frans, maakte hij er een punt van te zeggen: ‘Excuseer? Kunt u dat ook in het Nederlands vragen?’ Ik dacht dan: pa, ben je nu helemaal op je hoofd gevallen? Tot zijn ergernis begon ik dan meteen de weg uit te leggen: ‘Le deuxième a droit.’»