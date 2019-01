Michael Van Peel: 'Niemand verzucht op zijn sterfbed: 'Ik wou dat ik meer politiek nieuws had gekregen.''

Michael Van Peel «Dat premier Michel vorige week het ontslag van de regering heeft ingediend, betekent niet dat ik mijn show plots moest omgooien. (Laconiek) Als nu gebleken was dat onze politici compromissen konden sluiten en in harmonie konden regeren, dán had ik hele stukken moeten herschrijven. Helaas is dat ontslag slechts de apotheose van vier jaar gekibbel. Zelfs de kranten worden dat beu. Het ontslag haalde de voorpagina’s, maar de dagen ervoor verschenen er meer artikels over hoe je je kerstboom moet aankleden dan over de wankelende regering.

»Nu, het blijft een comedyshow, dus er wordt hard gelachen. Maar er zit zeker veel boosheid in. Vorig jaar was het thema: ‘Als niemand zich iets aantrekt van wat er in de wereld aan het gebeuren is, dan ik ook niet! Dan maak ik wel moppen over de files!’ Maar de cynische onverschilligheid die ik me toen nog kon permitteren, heeft dit jaar plaats moeten ruimen voor bijtend sarcasme.»