MUSICAL Ofwel krijgt u stekende hoofdpijn van deze hyperkinetische musical van Baz Luhrmann, ofwel bent u er absoluut gek op en hebt u ’m al twintig keer gezien. Hoe dan ook: dit liefdesverhaal tussen de courtisane Satine (Nicole Kidman), en de naïeve dichter Christian (Ewan McGregor) is gedurfde, theatrale cinema. Popklassiekers à la ‘One Day I’ll Fly Away’, ‘Roxanne’ en ‘Like a Virgin’ worden herwerkt tot bombastische, groots opgezette musicalnummers, terwijl de decors fonkelen van het klatergoud en de montage zodanig snel gaat dat je er bijna een epileptische aanval aan overhoudt. De chemie tussen Kidman en McGregor is voelbaar, de humor slaat aan en als u het ons vraagt, is de versie van ‘Your Song’ van McGregor eindeloos veel pakkender dan die van Elton John zelf!