Idris Elba: 'Soms sta ik tussen de ledematen, helemaal onder het bloed, en denk ik: 'Jezus, wat bezielt mij toch?''

De hele wereld ziet in hem de volgende James Bond, maar voor het zover is, draaft Idris Elba (46) nog eens op in het nieuwe, vijfde seizoen van de Britse misdaadreeks ‘Luther’. Als John Luther, de labiele maar briljante rechercheur die met evenveel innerlijke demonen als wrede moordenaars moet afrekenen. ‘Luther staat altijd met één been over de rand,’ legt Elba de aantrekkingskracht van het personage uit. ‘Maar trouwe kijkers zijn bereid hem alles te vergeven. Als hij springt, duiken ze onvoorwaardelijk achter hem aan.’