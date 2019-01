'Come Inside My Mind' op Canvas

PORTRET Het is intussen bijna vijf jaar geleden dat Robin Williams een einde maakte aan zijn leven. De vraag wat hem precies bezield heeft, zal nooit een eenduidig antwoord krijgen, maar de documentaire ‘Come Inside My Mind’ doet alvast een dappere poging om de acteur te doorgronden. Zijn familie en ex-collega’s – onder meer Billy Crystal, Steve Martin en David Letterman – praten over zijn jeugd, zijn vele verslavingen en zijn onzekerheid. En ook over het feit dat hij dement aan het worden was, een belangrijke factor in zijn keuze om uit het leven te stappen. Crystal vertelt hoe Williams tijdens een avondje uit begon te huilen en hem vertelde dat hij ziek was. ‘Dat was in al die jaren dat ik hem heb gekend het enige moment waarop ik Robin ooit bang heb gezien.’