De documentaires die u deze week graag informeren (van 28 december tot 3 januari)

BBC 1, vrijdag 28 december, 20.00

MUZIEK Dertig jaar geleden waren ze als leden van een kleffe boyband een mikpunt van spot, vandaag krijgen de heren van Take That een documentaire in primetime op BBC 1. Ze komen inderdaad van ver.

BBC 2, zondag 30 december, 21.00

NATUUR Uitloper van de laatste aflevering van het tweede seizoen van ‘Planet Earth’, waarin de makers verder ingaan op de vraag: hoe passen dieren die in steden met de mens samenleven zich aan aan hun omgeving?

Canvas, maandag 31 december, 22.25

MUZIEK Ideaal opwarmingsduo voor een avondje uit op oudjaar: de documentaire over ‘Saturday Night Fever’, de film met John Travolta die dit jaar zijn 40ste verjaardag viert, gevolgd door de film zelf.

Canvas, dinsdag 1 januari, 20.35

ACTUA Nederlandse reportagereeks waarin kunstdetective Arthur Brand kunst met een geurtje onderzoekt. In de eerste aflevering legt hij een ondergronds circuit bloot waarin kunstwerken van de nazi’s verhandeld worden.

Canvas, dinsdag 1 januari, 21.10

GESCHIEDENIS Slotaflevering van de docureeks over ons koloniaal verleden. Experts uit België en Congo gaan na hoe de – foute – beeldvorming rond het leven in Congo de laatste decennia tot stand is gekomen.

Canvas, woensdag 2 januari, 23.00

PORTRET Het is intussen bijna vijf jaar geleden dat Robin Williams een einde maakte aan zijn leven. De vraag wat hem precies bezield heeft, zal nooit een eenduidig antwoord krijgen, maar de documentaire ‘Come Inside My Mind’ doet alvast een dappere poging om de acteur te doorgronden. Zijn familie en ex-collega’s – onder meer Billy Crystal, Steve Martin en David Letterman – praten over zijn jeugd, zijn vele verslavingen en zijn onzekerheid. En ook over het feit dat hij dement aan het worden was, een belangrijke factor in zijn keuze om uit het leven te stappen. Crystal vertelt hoe Williams tijdens een avondje uit begon te huilen en hem vertelde dat hij ziek was. ‘Dat was in al die jaren dat ik hem heb gekend het enige moment waarop ik Robin ooit bang heb gezien.’