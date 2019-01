Annemie Struyf volgt Vlamingen in hun paradijselijke Spanje: 'Ondraaglijke hitte, hardnekkige regen en arme mensen'

Annemie Struyf «Ja, dat mag. Spanje is niet te vergelijken met Zuid-Frankrijk, maar in essentie blijft het programma hetzelfde. Samen met mijn vaste regisseur en sparringpartner Kristel Waterloos heb ik dan ook goed gebruik kunnen maken van de ervaring die we in Frankrijk hadden opgedaan: van meet af aan zaten we op kruissnelheid.»

HUMO Op welke vlakken is Spanje niet te vergelijken met Zuid-Frankrijk?

Struyf «Het leven is er extremer en harder. Als we niet over de costa’s spreken, tenminste. De hitte is ondraaglijker en de regen hardnekkiger, en de mensen zijn er veelal armer.

»Eén van de terugkerende verhaallijnen dit seizoen is die van Birgit en Raf, twee bewust kinderloze mensen uit het Limburgse Ulbeek die, op zoek naar een vrijer leven, terechtkomen in Asturië. Da’s een groene, bergachtige regio in het noorden van Spanje waar het klimaat ruw en grillig is, en de dorpen vrijwel verlaten. De halve berg die ze daar kopen, voldoet aan geen enkele van de voorwaarden die ze vooraf gesteld hadden, maar ze willen absoluut vóór hun nakende 50ste verjaardag De Grote Stap zetten. Eenmaal ter plekke komen natuurlijk de obstakels. Maar het mooie aan Birgit en Raf is dat ze te allen tijde hun goede humeur bewaren, elkaar graag blijven zien en de tegenslagen niet proberen te verdoezelen: we mochten alles filmen.»

HUMO Is er een verschil tussen Vlamingen die naar de Midi trekken en Vlamingen die naar Spanje trekken?

Struyf «Je hebt Frankrijkmensen en Spanjemensen, hè? Dat heeft vaak te maken met financiën: Spanje is een pak goedkoper. Met een bescheiden budget kun je er al een huis kopen, wat voor veel mensen dé reden is om te verhuizen. Maar vaak blijkt de Spaanse realiteit toch heel anders dan de clichés zon, zee en castagnetten. Er is ook een réden waarom die huizen er zo goedkoop zijn: de inkomens zijn er ontzettend laag. Vlamingen die er voltijds werk vinden, zijn verbaasd wanneer ze maar 900 euro verdienen.»

HUMO Ben jij een Frankrijk- of een Spanjemens?

Struyf «Door en door een Frankrijkmens.»

HUMO Ik waardeer je eerlijkheid.

Struyf «Wat niet wegneemt dat ik héél graag in Spanje was. Ik heb ook in sneltempo de basisbeginselen van de taal proberen te leren.»

HUMO Is je Spaans goed genoeg om te weten dat ‘eviva’ niet bestaat?

Struyf «Ja, dat weet ik. Kristel pleitte daarom voor de titel ‘¡Viva España!’, maar zeg nu zelf: ‘Eviva España’ klinkt toch gewoon beter?»