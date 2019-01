'Wie is de Mol?': 'De kijkers zijn daar nog veel fanatieker dan bij ons'

Evi Hanssen «Toen ze me vroegen om deel te nemen, sprongen de tranen me in de ogen: eindelijk! Ik ben een gróte ‘Mol’-fanaat, al sinds het allereerste seizoen op de VRT, twintig jaar geleden. Zo geobsedeerd was ik in die tijd dat ik er ’s nachts over droomde, en dat ik alle ‘Mol’-gerelateerde kranten- en tijdschriftartikels uitknipte en bijhield. En nu mocht ik dus zelf deelnemen, een avontuur dat al begon op het moment dat ik toezegde. Want op één vertrouwenspersoon na – mijn beste vriend – heb ik maandenlang tegen niemand iets mogen vertellen. Mijn familie had ik voorgelogen dat ik weer eens een reisreportage moest maken. ‘Ah, en naar waar ga je?’ – ‘Euhm… Naar Zuid-Amerika’ (lacht). Die smoes werkte perfect. Ik had ook al een excuus klaar ingeval ik er snel uit zou liggen: ‘Problemen met de cameravergunningen.’»

HUMO Dat excuus heb je niet moeten gebruiken.