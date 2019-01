'The Facebook Dilemma' op NPO2

TECHNOLOGIE Zeggen dat Facebook een lastig jaar achter de rug heeft, is als zeggen dat Mark Zuckerberg soms wat moeite heeft om zijn emoties te laten zien. Maanden van speculaties over Russische nepaccounts, schandalen rond gesjoemel met data en enkele hoorzittingen in de Amerikaanse Senaat hebben ervoor gezorgd dat het grootste sociale netwerk ter wereld een flink deel van zijn pluimen heeft gelaten. In deze tweedelige documentaire maakte de Amerikaanse zender PBS afgelopen oktober een stand van zaken op: aan de hand van interviews en archiefbeelden vertellen de makers hoe Facebook uitgroeide van een hobbyproject van Zuckerberg – de documentaire begint met beelden van de piepjonge CEO die de cameraploeg rondleidt in het allereerste Facebook-kantoor – tot een bedreiging voor de privacy van zijn gebruikers en voor de democratie.