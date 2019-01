'Parfum' op Netflix: De onverfilmbaar geachte eighties-bestseller gegoten in een hippe miniserie

Nu te zien op Netflix.

SERIE Ruim tien jaar na de mislukte filmversie van Tom Tywker is er een nieuwe bewerking van 'Het Parfum', de onverfilmbaar geachte eighties-bestseller van Patrick Süskind. 'Parfum', een productie van de hippe Duitse zender ZDFneo, pakt het wel slimmer aan: deze zesdelige miniserie is geen trouwe adaptatie van het boek, maar is er losjes op geïnspireerd. Het belangrijkste verschil is dat het verhaal zich niet meer afspeelt in het 18de-eeuwse Parijs maar in een hedendaagse setting. Daardoor werd het in plaats van een historisch en psychologisch moordmysterie een zeer sfeervolle en (onder andere via een reeks flashbacks) ingenieus vertelde horrorthriller, die meer dan eens aan 'Dark' en het onvolprezen 'Hannibal' doet denken. U krijgt er - naargelang uw voorkeur kan het een waarschuwing of een aanbeveling zijn - een flinke dosis seks en expliciete gore gratis bovenop.