'The Bridge - Seizoen 4' op Netflix

Nu te zien op Netflix.

SERIE Wie het op de één of andere manier heeft gemist, kan het vierde en – snik! – laatste seizoen van ‘The Bridge’ vanaf heden via Netflix inhalen. Deze jaargang van de moeder aller Scandi noir-reeksen werd meteen ook de allerbeste. Qua thematiek is het vierde seizoen breder en rijker dan ooit: het gaat onder meer over de vluchtelingencrisis, identiteit, racisme en populisme. De complexe relatie tussen Saga en Henrik wordt prachtig uitgediept (volgens sommigen weerspiegelt het duo de spanningen tussen Denemarken en Zweden) en de plot blijft bloedspannend tot de ontknoping. De laatste scène met Saga is bovendien waardig, emotioneel en helemaal júíst. Een passend afscheid voor één van de meest iconische tv-personages van de laatste jaren. Hou ons tegen of we snotteren wéér een paar zakdoeken vol!