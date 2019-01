'The Fix' op Netflix: Een komische panelshow naar Engels model

Nu te zien op Netflix

COMEDY Omdat de kijker weleens wat anders op zijn bord wil dan fictieseries, experimenteert Netflix al enige tijd met andere formats, voorlopig met wisselend succes: de comedyshows van Michelle Wolf en Joel McHale werden al na één seizoen afgevoerd, en David Letterman bewijst met zijn geeuwerige talkshow vooral dat hij beter met pensioen was gebleven. Met ‘The Fix’ probeert Netflix het eens met een komische panelshow naar Engels model. Met de immer gevatte Jimmy Carr als gastheer zit je altijd goed, het concept is niet onaardig – een panel zoekt oplossingen voor ’s werelds grootste problemen – en statisticus Mona Chalabi (ook bekend van ‘Frankie Boyle’s New World Order’) duidt elk thema met interessante data. Maar de gulle lach hangt natuurlijk ook af van de gastpanelleden, en die zijn niet altijd even sterk: het budget was duidelijk te beperkt om de echte kleppers te vragen. Niettemin: zeker het proberen waard voor fans van ‘Mock the Week’ en ‘Would I Lie to You’. Én voor wie tijdens ‘De drie wijzen’ weleens een schoen – of een salontafel – naar het scherm heeft gegooid.