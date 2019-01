'The ABC Murders' op BBC First

Vanaf 6 januari op BBC First

SERIE De BBC gaf eerder al Sherlock Holmes met succes een extreme make-over en probeert nu hetzelfde met een andere legendarische speurder: Hercule Poirot. De Belgische detective, bedacht door Agatha Christie, werd de afgelopen decennia door een tiental verschillende acteurs gespeeld, maar de vertolking van David Suchet – parmantige krulsnor, licht verwijfde maniertjes – in de serie ‘Poirot’ zit in het collectieve geheugen. John Malkovich kreeg de lastige taak om in ‘The ABC Murders’ een nieuwe Poirot neer te zetten, een oudere, meer cynische versie met sikje en een kaal hoofd. Hij moet in deze miniserie, die zich afspeelt begin jaren 30, op zoek naar een moordenaar die het Verenigd Koninkrijk in de ban houdt en enkel bekendstaat als ‘ABC’.