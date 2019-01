De beste HBO-series, nu te zien op Play

SERIES ‘It’s not tv. It’s HBO.’ Dat was de slogan waarmee de Amerikaanse betaalzender HBO vanaf begin jaren 2000 zijn tv-series aanprees bij het publiek. De boodschap: wat u bij ons te zien krijgt, staat ver af van de televisie waar normaal gezien op neergekeken wordt. Het was een beetje bij de haren getrokken: in de jaren voordien hadden reeksen als ‘Twin Peaks’ en ‘Murder One’ al bewezen dat televisie en kwaliteit geen tegengestelde begrippen waren. Maar series als ‘The Sopranos’, dat in 2019 zijn twintigste verjaardag viert, hebben onmiskenbaar de lat een stuk hoger gelegd.

Alsof het aanbod op televisie zo al niet overweldigend groot was, kunt u vanaf nieuwjaarsdag op Play ook nog eens in het archief van HBO duiken. Dankzij een nieuwe deal met de Amerikaanse betaalzender mag Telenet voortaan niet alleen recente reeksen van HBO aanbieden maar ook de meeste klassiekers uit het verleden. Een goede zaak, want hoe hard Netflix en co. de afgelopen jaren ook hun best hebben gedaan, er zijn nog altijd erg weinig series die in de buurt komen van ‘The Sopranos’, ‘The Wire’ of ‘Six Feet Under’. Voor liefhebbers van kostuumdrama is het nog altijd imposante ‘Rome’ (vóór ‘Game of Thrones’ de duurste reeks die HBO ooit maakte) een aanrader, wie wil weten waarom Lena Dunham zo beroemd is, kan zes seizoenen ‘Girls’ bingewatchen. Het aanbod is nog lang niet compleet – voorlopig nog geen spoor van ‘Deadwood’ of ‘Oz’, bijvoorbeeld – maar liefhebbers van kwaliteitstelevisie kunnen hier wel even mee verder.