De films die u deze week moet zien (van 4 tot 10 januari)

VTM, VRIJDAG 4 JANUARI, 21.05

MUSICAL Damien Chazelle volgde het succes van doorbraakfilm ‘Whiplash’ op met deze warme ode aan de musicals van de jaren 30. Het verhaalt stelt niet veel voor: jazzmuzikant Ryan Gosling en wannabe-actrice Emma Stone worden verliefd, maar worden uit elkaar gedreven door hun ambities. Aan die wat gammele kapstok hangt Chazelle een paar uitbundige shownummers op, inclusief het schijnbaar (maar niet heus) in één shot gefilmde openingsnummer ‘Another Day of Sun’ en het onweerstaanbare duet ‘Waste of a Lovely Night’. Wie níét kamerbreed begint te grijnzen wanneer Gosling op een bank springt om een tapdansje te doen, is klinisch dood. Tijdens de tweede helft slabakt het tempo, maar de chemie tussen de hoofdacteurs en Chazelles sierlijke camerawerk houden de boel moeiteloos in leven. Won zes Oscars, waaronder beste regisseur, actrice en muziek.

BBC 2, VRIJDAG 4 JANUARI, 8.45

DRAMA Tijdloze Charles Dickensverfilming van David Lean, over een weesjongen die verliefd wordt op de adoptiedochter van de rijke, excentrieke Miss Havisham. Het liefdesverhaal wordt gespekt met een sfeervolle, gothic visuele stijl en memorabele acteerprestaties van Alec Guinness en een jonge Jean Simmons.

CANVAS, VRIJDAG 4 JANUARI, 22.50

DRAMA Keurige E.M. Forsterverfilming van James Ivory, met Emma Thompson als intelligente middle class-vrouw die probeert om het hart van haar strenge upper class-echtgenoot Anthony Hopkins te ontdooien. Britser dan Brits – misschien zelfs op het stoffige af – maar wel elegant, smaakvol en prima geacteerd.

BBC 2, ZATERDAG 5 JANUARI, 14.00

THRILLER Eén van de laatste films die Hitchcock in Engeland maakte, vóór zijn vertrek naar de VS, is ook één van zijn beste. Een oud dametje verdwijnt van een slaaptrein; een jonge societyvrouw probeert te ontdekken wat er gebeurd is. Verrassend veel humor en een paar stevige verhaalwendingen.

ÉÉN, ZATERDAG 5 JANUARI, 21.05

ROMCOM Nadat zijn vrouw hem heeft verlaten, krijgt schlemiel Steve Carell lessen ‘grieten versieren’ van Ryan Gosling. Ontwapenende romantische komedie, die wel wat subplots te veel bevat – die over Carells puberzoon had niet per se gehoeven. Maar de gags werken en de film laat zich niet verleiden tot plat sentiment.

CANVAS, ZATERDAG 5 JAN., 23.15

FANTASY Het sprookje van Sneeuwwitje wordt getransponeerd naar het Sevilla van de jaren 20 en de filmstijl is dan ook helemaal aangepast aan die setting: zwart-wit en géén simultaan geluid. De creativiteit en goesting zijn duidelijk voelbaar in deze flamboyante ode aan de stille cinema.

BBC 2, ZONDAG 6 JANUARI, 14.40

OORLOG Propagandafilm van Noël Coward en David Lean, die tijdens WOII de moraal moest opkrikken. Uitzonderlijk leidde dat in dit geval ook tot een prima film, die met veel oprecht pathos het verhaal vertelt van het gezonken schip HMS Torrin. De cast is een who’s who van Britse karakteracteurs van die tijd.

CAZ, ZONDAG 6 JANUARI, 20.40

Western Robert Redford en Paul Newman spelen beruchte overvallers op de vlucht naar Bolivië in deze razend populaire komische western. De humor van de film evolueert naar het einde toe prachtig naar weemoed. Fun fact: Newman deed zijn eigen fietsstunts tijdens de beroemde ‘Raindrops Keep Falling on my Head’-scène.

Q2, MAANDAG 7 JANUARI, 20.35

DRAMA Waargebeurd verhaal van een Amerikaanse legerpiloot die crasht boven de Stille Oceaan en krijgsgevangen wordt gemaakt door de Japanners. Regisseur Angelina Jolie maakt wat al te gretig gebruik van slow motion en triomfantelijke muziek, maar er zitten verdorie knappe scènes in en Jack O’Connell is sterk in de hoofdrol.

VTM, DINSDAG 8 JANUARI, 22.35

ACTIE Ook na een twintigste kijkbeurt is deze actiefilm van Jan de Bont onverwoestbaar. De high concept-premisse – een bus moet meer dan 80 kilometer per uur blijven rijden of hij ontploft – is schitterend gevonden en het scenario blijft vindingrijk met die situatie spelen. Doorbraakfilm van Sandra Bullock als de koelbloedige buschauffeur.

VITAYA, WOENSDAG 9 JAN., 20.30

DRAMA Thomas Vinterberg regisseert deze verfilming van de klassieker van Thomas Hardy, met Carey Mulligan als jonge vrouw die moet kiezen tussen drie mannen van verschillende komaf, waaronder Matthias Schoenaerts. Visueel indrukwekkend – wat liggen de Britse velden er groen bij! – en vooral Mulligan is perfect gecast.