'La La Land' op VTM

MUSICAL Damien Chazelle volgde het succes van doorbraakfilm ‘Whiplash’ op met deze warme ode aan de musicals van de jaren 30. Het verhaalt stelt niet veel voor: jazzmuzikant Ryan Gosling en wannabe-actrice Emma Stone worden verliefd, maar worden uit elkaar gedreven door hun ambities. Aan die wat gammele kapstok hangt Chazelle een paar uitbundige shownummers op, inclusief het schijnbaar (maar niet heus) in één shot gefilmde openingsnummer ‘Another Day of Sun’ en het onweerstaanbare duet ‘Waste of a Lovely Night’. Wie níét kamerbreed begint te grijnzen wanneer Gosling op een bank springt om een tapdansje te doen, is klinisch dood. Tijdens de tweede helft slabakt het tempo, maar de chemie tussen de hoofdacteurs en Chazelles sierlijke camerawerk houden de boel moeiteloos in leven. Won zes Oscars, waaronder beste regisseur, actrice en muziek.