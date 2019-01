De documentaires die u deze week graag informeren (van 4 tot 10 januari)

NPO 2, zaterdag 5 januari, 21.10

GESCHIEDENIS Nieuwe zesdelige documentairereeks over de beroemdste familie van de VS, die onder meer een president, een presidentskandidaat en twee senatoren heeft voortgebracht.

Canvas, zondag 6 januari, 22.00

GESCHIEDENIS Documentaire over de ruimtevlucht van de Apollo 8, waarmee op 21 december 1968 voor het eerst mensen in een baan om de maan werden gebracht, ter voorbereiding van de landing op de maan in de zomer van 1969.

NPO 3, zondag 6 januari, 22.45

ACTUA Voor wie niet genoeg had aan ons dossier onlangs: deze docu vraagt aan Nederlandse humoristen als Youp van ’t Hek of Nabil Aoulad Ayad welke grappen je vandaag al dan niet mag maken.

Canvas, maandag 7 januari, 22.20

OORLOG Canvas zet het nieuwe jaar goed in, met deze tweedelige documentaire waarin de Tweede Wereldoorlog wordt bekeken vanuit het perspectief van de Sovjet-Unie, die drie miljoen soldaten van het Rode Leger verloor.

NPO 2, maandag 7 januari, 22.45

TECHNOLOGIE Zeggen dat Facebook een lastig jaar achter de rug heeft, is als zeggen dat Mark Zuckerberg soms wat moeite heeft om zijn emoties te laten zien. Maanden van speculaties over Russische nepaccounts, schandalen rond gesjoemel met data en enkele hoorzittingen in de Amerikaanse Senaat hebben ervoor gezorgd dat het grootste sociale netwerk ter wereld een flink deel van zijn pluimen heeft gelaten. In deze tweedelige documentaire maakte de Amerikaanse zender PBS afgelopen oktober een stand van zaken op: aan de hand van interviews en archiefbeelden vertellen de makers hoe Facebook uitgroeide van een hobbyproject van Zuckerberg – de documentaire begint met beelden van de piepjonge CEO die de cameraploeg rondleidt in het allereerste Facebook-kantoor – tot een bedreiging voor de privacy van zijn gebruikers en voor de democratie.

Canvas, donderdag 10 januari, 23.35

MUZIEK Niet alleen The Beatles (‘The White Album’) en The Rolling Stones (‘Beggar’s Banquet’) vierden in 2018 een jubileum, ook ‘The Village Green Preservation Society’ van The Kinks werd 50.