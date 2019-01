'Victoria' op Canvas: Intense thriller in één take van 134 minuten

DRAMA Een jonge Spaanse vrouw raakt na een nachtje clubben in Berlijn aan de praat met enkele sympathieke jongens – drankje erbij, jointje erbij. Wat begint als een ‘Before Sunrise’-achtige praatfilm, neemt een scherpe bocht wanneer blijkt dat de kerels die nacht nog een bankoverval op de agenda hebben staan. Bijzonder: regisseur Sebastian Schipper filmt het hele verhaal in één enkele take, die 134 minuten (!) lang voortraast. Dat is niet alleen technisch een tour de force; het zorgt ook voor een broeierige intensiteit. Razendsnel verliest het hoofdpersonage de controle over haar leven, terwijl je alleen maar kunt toekijken. Vreemd randverschijnsel: de film is niet alleen spannend omdat je meeleeft met de personages, maar ook omdat je zit te hopen dat niemand een fout maakt en zo die lange take om zeep helpt.