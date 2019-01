Ruim twee jaar na de start in de VS en meer dan een jaar nadat de reeks tien Emmy-nominaties in de wacht sleepte, is het bejubelde ‘This Is Us’ nu ook tot bij ons geraakt. In de serie volgen we een ouderpaar en hun drie kinderen tijdens verschillende periodes in hun leven, en dan vooral tijdens emotionele momenten: het aantal gebruikte zakdoekjes per aflevering ligt nergens hoger. Voor Mandy Moore (34), die mater familias Rebecca Pearson speelt, kwam ‘This Is Us’ op een perfect moment: de zangeres/actrice zat al een tijdje op een dood spoor toen ze de rol aangeboden kreeg.