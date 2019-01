Gillian Anderson «Het scenario was zo verfrissend. Ik heb in mijn carrière nog niet zo vaak grappig mogen zijn. De rollen die me meestal worden aangeboden, zijn die van FBI-agente of de gekwelde vrouw in een kostuumdrama. Maar zeker geen vrouwen die grappen maken over penissen. Ik zat constant te lachen terwijl ik het scenario aan het lezen was. Daar kon ik geen nee tegen zeggen.»