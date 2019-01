'True Detective' – seizoen 3, nu op Play More

Nu op Play More

SERIE Gaat ‘True Detective’ na het abominabele tweede seizoen verder de dieperik in, of mogen we de HBO-serie nu al noteren als ‘comeback van het jaar’? Afgaand op het handvol afleveringen dat we konden zien, ligt het antwoord in het midden. Het verhaal lijkt op dat van de eerste jaargang en gaat over een rechercheur die in 1980 een onrustwekkende verdwijning van twee kinderen onderzoekt en jaren later ondervraagd wordt over wat er gebeurd is. Het scenario switcht tussen drie tijdsvakken en toch wordt het nooit zo’n rommeltje als in het vorige seizoen. Alleen spijtig dat schrijver Nic Pizzolatto niet alle minpunten heeft kunnen wegwerken: zijn dialogen blijven soms pretentieus en pseudofilosofisch, de vrouwelijke personages zijn nog steeds oppervlakkig en zijn fascinatie voor de teloorgang van ‘de echte man’ – dit seizoen start niet toevallig op de dag van de dood van Steve McQueen – is nogal onzinnig. Maar: voor de fans van ‘True Detective’ wordt het een blij weerzien.