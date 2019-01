'Black Mirror: Bandersnatch' op Netflix: Hopelijk blijft dit een curiosum

SERIE Hier en daar is ‘Bandersnatch’, de nieuwe aflevering van ‘Black Mirror’ waarin de kijker zelf kan bepalen waar het verhaal heen gaat, onthaald als ‘de toekomst van de televisie’. Eerlijk gezegd: als we voortaan telkens moeten beslissen welke ontbijtgranen een personage eet of welke job hij aanvaardt, ruilen we Netflix liever in voor een goed boek. Nochtans is ‘Bandersnatch’ knap gemaakt en zit elke keuze die je moet maken naadloos in het geheel verweven. Maar waarom zou je één van de grootste troeven van een serie of een film – hoe je meegezogen kunt worden in een wereld die door iemand anders werd bedacht – opgeven voor dit soort interactiviteit, die je om de paar minuten weer uit het verhaal trekt? Hopelijk blijft ‘Bandersnatch’ dus een curiosum, maar als we het verkeerd hebben: u kunt ons komen uitlachen in de plaatselijke bibliotheek.