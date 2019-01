'ReMastered: Massacre at the Stadium' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU De documentairereeks ‘ReMastered’, die de mysterieuze omstandigheden waarin muzikanten om het leven zijn gekomen uit de doeken doet, trekt bij de start van het tweede seizoen naar Chili. Daar werd folkzanger Victor Jara in de jaren 60 en 70 beroemd. Jara was ook een invloedrijke aanhanger van de linkse president Salvador Allende, dus toen generaal Augusto Pinochet in september 1973 een staatsgreep pleegde, werd hij een doelwit. Samen met duizenden andere tegenstanders van het nieuwe regime werd Jara opgepakt en naar het voetbalstadion in Santiago gebracht, waar enkele soldaten hem eerst martelden en daarna vermoordden. Pas afgelopen zomer, 45 jaar na zijn dood, zijn de daders – negen ex-militairen – veroordeeld en naar de gevangenis gestuurd.