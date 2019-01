'False Flag' op Fox

Nu te zien op op Fox

SERIE Als u dacht dat de kater waarmee u op nieuwjaarsdag opstond al stevig was: stel u voor dat u de televisie had aangezet en op het journaal had gezien dat u gezocht werd voor de ontvoering van een minister. Dat is wat vijf gewone Israëlische burgers overkomt in de thrillerserie ‘False Flag’. Hun paspoorten zijn gebruikt door enkele geheim agenten van de Mossad, die de Iraanse minister van Defensie hebben ontvoerd. Gevolg: hun gezichten zijn plotseling in alle journaals te zien en de politie valt bij hen binnen. Als de Mossad ook nog eens extra nepnieuws begint te verspreiden, krijgen ze het helemaal moeilijk om hun onschuld staande te houden. Maar zijn ze wel écht onschuldig? Met ‘Hatufim’ maakte de Israëlische televisie ooit de serie waarop ‘Homeland’ gebaseerd werd, deze ‘False Flag’ lijkt een beetje het neefje van die reeks.