'Gone Girl' op Netflix

Nu op netflix

FILM Vanaf deze week op Netflix: twee romanverfilmingen die beginnen met de verdwijning van een vrouw. Het verschil: waar de ene film uw zenuwen doet trillen van spanning, doet de andere uw tenen krullen van plaatsvervangende schaamte. In het op een boek van Gillian Flynn gebaseerde ‘Gone Girl’ leven we mee met Nick Dunne (de perfect gecaste Ben Affleck), een schrijver die na de mysterieuze verdwijning van zijn echtgenote in een mediastorm belandt. Regisseur David Fincher haalt hier niet het topniveau van ‘Se7en’ of ‘The Social Network’, maar de vraag of Nick, de zogeheten ideale echtgenoot, soms niet zélf achter een meesterlijk doordacht complot zit, zal u niettemin naar het puntje van uw stoel duwen. Ook ‘The Girl on the Train’ verstrikt u in een web van leugens, overspel en bedrog, maar deze lamentabele, met onbedoeld hilarische dialogen doorspekte verfilming van de bestseller van Paula Hawkins bevat dan weer zoveel scènes die zó slecht zijn dat u van pure verbijstering van datzelfde stoelpuntje zult donderen. Let op het eind vooral op de intussen legendarisch geworden kurkentrekkerscène: om niet meer bij te komen van het lachen. Of hoe een volslagen stinker dan eigenlijk tóch weer de moeite wordt!