De films die u deze week moet zien (van vrijdag 11 tot donderdag 17 januari)

VIER, VRIJDAG 11 JANUARI, 22.05

MYSTERY Semisuperheldenfilm van M. Night Shyamalan, waarin Bruce Willis als enige overlevende van een treinramp tot de conclusie komt dat hij onkwetsbaar is. Ingetogen, maar toch komt het einde stevig aan. De sequel, ‘Glass’, komt op 16 januari in de zalen, maar bekijk eerst ook Shyamalans ‘Split’.

CANVAS, VRIJDAG 11 JANUARI, 22.10

KOMEDIE Surreële tragikomedie van Yorgos Lanthimos met Colin Farrell en Rachel Weisz, over een wereld waarin singles 45 dagen de tijd krijgen om een partner te vinden. Als dat niet lukt, veranderen ze in een dier. De gortdroge humor werkt fantastisch in het begin, maar de film verliest daarna zijn focus.

ÉÉN, VRIJDAG 11 JANUARI, 23.30

KOMEDIE Luchtige komedie met Steve Martin en Michael Caine als bedriegers die met elkaar in de clinch gaan om het fortuin van een jonge erfgename op te strijken. Regisseur Frank Oz houdt het tempo erin en de chemie tussen de acteurs werkt wonderwel.

CANVAS, ZATERDAG 12 JANUARI, 22.05

DRAMA Een jonge Spaanse vrouw raakt na een nachtje clubben in Berlijn aan de praat met enkele sympathieke jongens – drankje erbij, jointje erbij. Wat begint als een ‘Before Sunrise’-achtige praatfilm, neemt een scherpe bocht wanneer blijkt dat de kerels die nacht nog een bankoverval op de agenda hebben staan. Bijzonder: regisseur Sebastian Schipper filmt het hele verhaal in één enkele take, die 134 minuten (!) lang voortraast. Dat is niet alleen technisch een tour de force; het zorgt ook voor een broeierige intensiteit. Razendsnel verliest het hoofdpersonage de controle over haar leven, terwijl je alleen maar kunt toekijken. Vreemd randverschijnsel: de film is niet alleen spannend omdat je meeleeft met de personages, maar ook omdat je zit te hopen dat niemand een fout maakt en zo die lange take om zeep helpt.

VTM, ZATERDAG 12 JANUARI, 20.25

AVONTUUR Tim Burton haalt niet meer het niveau van zijn hoogdagen, maar deze fantasyfilm over kinderen met magische krachten toont af en toe wel een glimp van het genie dat hij vroeger zo vaak tentoonspreidde. Geen grand cru, wel tof entertainment.

ÉÉN, ZATERDAG 12 JANUARI, 21.10

ACTIE Mel Gibsons epos over de veertiende-eeuwse Schotse rebel William Wallace was goed voor vijf Oscars en een duizelingwekkende box office. Overdreven? Wel een beetje – Gibsons regie is bombastisch en zijn Schots accent slaat nergens op. Maar wat kan die mafkees een veldslag in scène zetten!

VTM, ZONDAG 13 JANUARI, 15.20

ANIMATIE De zeldzame sequel die beter is dan het origineel – en dat origineel was al sterk. De animatie is adembenemend mooi en het verhaal, waarin slechterik Drago een waar drakenleger probeert te vormen, durft verrassend duistere wendingen te nemen. Hou die zakdoek dus maar klaar!

CAZ, ZONDAG 13 JANUARI, 22.35

KOMEDIE Sketchfilm van de legendarische comedygroep, gestructureerd rond de belangrijkste levensfases. ‘The Holy Grail’ en ‘Life of Brian’ hadden meer samenhang, maar het liedje ‘Every Sperm Is Sacred’ en de scène met Mr. Creosote zijn absolute klassiekers.

VITAYA, MAANDAG 14 JANUARI, 20.35

ROMCOM Joseph Gordon-Levitt verwerkt de breuk met zijn vriendin (Zooey Deschanel) in deze speelse romantische komedie. Door de chronologie van zijn verhaal overhoop te gooien en er hier en daar een fantasietje tegenaan te smijten – personages die uit het niets beginnen te dansen – houdt regisseur Marc Webb het origineel.

CAZ, DINSDAG 15 JANUARI, 20.40

THRILLER Sombere thriller met Christian Bale als arbeider uit heartland Amerika die de dood van zijn broer (Casey Affleck) wil wreken. Je kunt er een statement in zien over het trauma van de oorlogen in Irak en Afghanistan en voor de financiële crisis, maar de film werkt net zo goed als simpele wraaktragedie.

VITAYA, WOE. 16 JANUARI, 20.35

DRAMA Angelina Jolie en Brad Pitt spelen een uitgeblust koppel dat in een Zuid-Frans hotel een kamer krijgt naast een pasgetrouwd, continu rampetampend paar. Seks, voyeurisme en emotionele trauma’s worden in een seventiesjasje gestoken. Soms potsierlijk, maar altijd fascinerend.