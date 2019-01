'The Penalty' op Canvas: De problemen van de doodstraf

ACTUA Bijna vijf jaar geleden, op 16 januari 2014, kreeg de 53-jarige Dennis McGuire een dodelijke injectie in de gevangenis van Lucasville in de Amerikaanse staat Ohio. McGuire had eind jaren 80 een zwangere vrouw verkracht en vermoord, en toen Ohio in 1999 de doodstraf weer invoerde, werd hij ter dood veroordeeld. De inspuiting die McGuire kreeg, was echter een experimentele cocktail die nooit eerder was gebruikt. Uiteindelijk duurde het bijna een halfuur tot hij effectief was overleden. De lange doodsstrijd van McGuire zorgde ervoor dat Ohio alle geplande executies opschortte: pas twee jaar later zou er opnieuw een man terechtgesteld worden. De zaak-McGuire is één van de drie verhalen in ‘The Penalty’, een nieuwe documentaire over de doodstraf in Amerika en de vele problemen die ermee gepaard gaan. Ook een man die 15 jaar onschuldig op death row zat, komt aan het woord, net als de familie van een jonge vermoorde vrouw, die merkte dat de executie van de dader net géén verlichting bracht.