Het sleuteljaar voor Facebook: 'Vreemd dat niet meer mensen hun account afsluiten'

TIM VERHEYDEN «Facebook is een briljante marketingmachine met 2,3 miljard gebruikers, maar het blijft ‘maar’ een app op je telefoon. Google zet ook in op software en hardware, en die switch maakt Facebook nu pas. 2019 is bovendien het jaar waarin Mark Zuckerberg de perceptie moet zien te keren na de schandalen over datalekken en gelobby. Als Facebook een houdbaarheidsdatum heeft, zal dat de volgende maanden blijken.»

HUMO Ik heb niet de indruk dat veel mensen hun Facebook-account afgesloten hebben.