'45 Years' op Canvas: Subtiele, briljant geacteerde cinema

DRAMA Op de vooravond van zijn 45ste huwelijksverjaardag komt Geoff (Tom Courtenay) te weten dat het lichaam van zijn ex-vriendin Katya, die vijftig jaar geleden verdween tijdens een wandeling in de Alpen, alsnog is teruggevonden. Zijn vrouw Kate (Charlotte Rampling) toont alle begrip, tot ze begint te vermoeden dat niet zij, maar Katya al die tijd de liefde van Geoffs leven was. Regisseur Andrew Haigh toonde in zijn ontroerende ‘Weekend’ al dat hij levensechte personages tot leven kan wekken en overtreft hier zichzelf. Je voelt voortdurend dat hele verleden van 45 jaar lief en leed over de film hangen, samen met de groeiende machteloosheid van Kate wanneer haar man van haar lijkt weg te groeien. En daar heeft Haigh geen hollywoodiaans melodrama voor nodig: hij concentreert zich op kleine momenten en op wat er níét gezegd wordt. Subtiele, briljant geacteerde cinema.