De documentaires die u deze week graag informeren (van 18 tot 24 januari)

Canvas, zat. 19 jan., 20.05

ACTUA Amerikaanse reportage over de Jeevan Rekha Express, een Indiase ziekenhuistrein die sinds 1991 naar alle uithoeken van het land tuft met geneesmiddelen en medische verzorging voor de arme plattelandsbevolking.

Canvas, zondag 20 januari, 21.50

SPORT ‘Je bent geen mens, je bent een atleet.’ Dat krijgt de 20-jarige Russische turnster Margarita Mamun van haar trainer te horen, als ze volledig uitgeput om rust smeekt en een beroep doet op haar medelijden voor een medemens. Als u dat al erg vindt: Mamun heeft twéé trainsters, en die uitspraak komt van de sympathiekste van de twee. De andere barst los in een scheldtirade telkens als haar pupil de minste zwakheid vertoont, noemt haar een ‘idiote loser’ en zegt dat ze haar wil vermoorden. Deze bijna 80 minuten durende documentaire volgt Mamun tijdens haar voorbereiding op de Olympische Spelen van 2016 in Rio, waar ze goud heeft gewonnen in de ritmische gymnastiek, en toont welke beproevingen de atletes moeten doorstaan. We kunnen alleen maar hopen dat het er bij Nina Derwael iets menselijker aan toegaat.

Nat. Geo., zon. 20 jan., 21.20

GESCHIEDENIS De start van VTM was niet het enige nieuwswaardige feit uit 1989: deze nieuwe reeks zet alles netjes op een rij, van de val van de Muur tot het tv-debuut van ‘The Simpsons’.

NPO 2, zon. 20 jan., 21.05

ACTUA Documentaire van ‘Tegenlicht’ over hoe jongeren van vandaag, die zo vaak verguisde ‘millennials’, zich engageren en zich verzetten tegen het groeiende populisme.

VTM, din. 22 jan., 21.40

ACTUA Het VTM-nieuws viert op 1 februari zijn dertigste verjaardag. Dany Verstraeten en co. blikken terug op drie decennia nieuws maken en de openbare omroep beconcurreren.

NPO 2, don. 24 jan., 22.55

MUZIEK Toetsenist en producer Robert Jan Stips is al vijftig jaar een sleutelfiguur in de Nederlandse pop, met werk voor onder meer Golden Earring en Nits. Nu krijgt hij de docu die hij verdient.