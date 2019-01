Jane Fonda: 'Bij de pinken en zin in seks'

Jane Fonda «De belangrijkste reden waarom ik vijf jaar geleden ja heb gezegd, was dat ik bejaarde vrouwen een gezicht wilde geven. We laten de voor de hand liggende nadelen van de oude dag zien: de angst om zwaar ten val te komen en je heup te breken, de schaamte voor je eigen lichaam, het feit dat niemand meer naar je omkijkt omdat je al lang niet jong en mooi meer bent. Maar we zeggen ook: ‘Hela, schrijf ons nog niet af! We mogen dan wel oud zijn, we zijn nog altijd bij de pinken, kunnen nog altijd grappig uit de hoek komen en hebben nog steeds seks.’ En ook al gebeurt er iets vreselijk dramatisch, zoals in het leven van Grace en Frankie, het leven gaat door.